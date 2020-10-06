Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan can kaybı sayısı 16 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan can kaybı sayısı 16 bini aştı

06.10.2020 02:11 | Son Güncelleme: 06.10.2020 02:14
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan can kaybı sayısı 16 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 17'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 17'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 926 artarak 682 bin 215'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 40 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 16 bin 17'ye çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 280 bin 340 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 615 bin 684'ü ise iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ayhan Bilgen Berat Albayrak Süleyman Soylu Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Beren Saat Ajda Pekkan Türkan Şoray Oktay Kaynarca
Spor Falcao Samatta Arda Turan Sergen Yalçın Steven Gerrard
Daha Fazla Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan can kaybı sayısı 16 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 02:14:24. #1.15#
title