Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'a karşı toplu aşılama bu hafta başlayacak
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'a karşı toplu aşılama bu hafta başlayacak

16.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:04
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'a karşı toplu aşılama bu hafta başlayacak

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı AstraZeneca aşılarını mutasyona uğramış virüste daha az etkili olduğu gerekçesiyle kullanmaktan vazgeçen Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'dan satın aldığı aşılarla bu hafta toplu aşılamaya başlayacak.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı AstraZeneca aşılarını mutasyona uğramış virüste daha az etkili olduğu gerekçesiyle kullanmaktan vazgeçen Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'dan satın aldığı aşılarla bu hafta toplu aşılamaya başlayacak.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yaptığı açıklamada, ilk partisinin bu gece gelmesini bekledikleri ve henüz dünyada hiçbir ülkede onay almayan Johnson and Johnson aşılarının bu hafta yüksek risk grubunda bulunan sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Bakan Mkhize, toplamda 9 milyon doz aşı güvencesi aldıklarını ve ilk partinin 80 bin dozdan oluştuğunu belirtti.

Daha önce satın alınan AstraZeneca aşılarının Afrika Birliği inisiyatifine verilerek talepte bulunan ülkelere gönderileceğini ifade eden Mkhize, ülkeye ayrıca 20 milyon doz Pfizer aşısının geleceğini kaydetti.

Ülkedeki toplu aşılamada öncelik, sayıları 1 milyon 250 bini bulan sağlık çalışanlarına verilecek.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 493 bine yaklaşırken, virüse bağlı can kaybı sayısı 48 bin 94'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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