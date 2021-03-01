Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kısıtlamaları gevşetildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının gevşetildiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, kısıtlamaların bu haftadan itibaren üçüncü seviyeden birinci seviyeye indirildiğini açıkladı.

Alınan kararlar kapsamında gece yarısından saat 04.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ramaphosa, dini, siyasi ve kültürel programlara, sosyal mesafenin korunması ve Kovid-19 kurallarına uyulması şartıyla izin verileceğini bildirdi.

Programların kapalı alanlarda 100, açık alanlarda ise 250 kişiyle sınırlı tutulacağını belirten Ramaphosa, ülkenin her yerinde maske kullanımının zorunlu olmaya devam edeceğini vurguladı.

9 milyon doz aşı alacak

Ramaphosa, son 10 günde 67 bin sağlık çalışanının Kovid-19'a karşı aşılandığını açıkladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 512 bin 225, toplam can kaybı ise 49 bin 941'e yükseldi.

Ülke genelinde 49 aşı merkezi olduğu bilgisini paylaşan Ramaphosa, Kovid-19 vakası ve ölüm oranlarında da düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Johnson&Johnson ile 9 milyon doz aşı temini için anlaşma yapan ülke, 80 bin dozluk ilk partiyi 16 Şubat'ta teslim almıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak