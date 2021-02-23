Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işsizlik yüzde 32,5'e yükseldi
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işsizlik yüzde 32,5'e yükseldi

23.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:01
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işsizlik yüzde 32,5'e yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işsizlik rakamları rekor kırarak geçen yılın son çeyreğinde yüzde 32,5'e çıktı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işsizlik rakamları rekor kırarak geçen yılın son çeyreğinde yüzde 32,5'e çıktı.

Güney Afrika İstatistik Ajansı, ülkenin, 2020 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 30,8 olan işsizlik oranı son çeyrekte yüzde 32,5'e yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Bu rakamla ülkedeki işsiz sayısı 7,2 milyonu buldu.

Ülkede 15 ila 24 yaş gençlerde işsizlik oranı yüzde 63,2'ye, 25 ila 34 yaş grubundaki oran ise yüzde 41,2'ye çıktı.

Ülkedeki farklı etnik gruplara göre yapılan dağılımda işsizliğin en fazla olduğu grup, yüzde 36,5'le kendisini "siyah" olarak tanımlayan Güney Afrikalılar oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi durgunluk yaşayan Güney Afrika ekonomisi, salgından sonra da kötüye gidişini sürdürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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