Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 binin altına düştü
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 binin altına düştü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 4 bin 456 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken son haftaların en düşük günlük vakası kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 binin altına düştü
05.08.2020 00:23 | Son Güncelleme: 05.08.2020 01:03

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 4 bin 456 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken son haftaların en düşük günlük vakası kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 4 bin 456 artışla 521 bin 318'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 8 bin 884'e çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 78 bin 202 test yapıldı, Kovid-19 vakalarından 363 bin 751'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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