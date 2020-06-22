Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dolmuş şoförlerinden Kovid-19 grevi
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dolmuş şoförlerinden Kovid-19 grevi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde binlerce dolmuş şoförü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için hükümetten daha fazla destek talebiyle greve çıktı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dolmuş şoförlerinden Kovid-19 grevi
22.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:18

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde binlerce dolmuş şoförü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için hükümetten daha fazla destek talebiyle greve çıktı.

Güney Afrika Ulusal Dolmuş Konseyi, grev kararının, ülkenin ticaret başkenti Johannesburg, idari başkenti Pretoria ve Gauteng'de alındığını açıkladı.

Ulaşım Bakanlığının dolmuş şoförleri için sağladığı 64,9 milyon doların çok az olduğunu ve her araca sadece 287 dolar düştüğünü kaydeden sürücüler, hükümete daha fazla kaynak ayırması çağrısı yaptı.

Güney Afrika'nın birçok bölgesinde dolmuşlar, özellikle iş ve okul günlerinde ana ulaşım araçları olarak kullanılıyor.

Grev kararı günlük hayatı olumsuz etkilerken binlerce Güney Afrikalı, dolmuşların çalışmaması nedeniyle soğuk ve uzun mesafelere rağmen işe yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke

Hükümet, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkedeki dolmuşların sosyal mesafeyi koruyarak yüzde 70 kapasiteyle çalışmasına izin vermişti.

Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 97 bin 302'ye yükselirken 1903 kişi hayatını kaybetti. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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