Güney Afrika Cumhuriyeti'nde çiftlikten kaçan 160 timsahtan 52'si yakalandı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde çiftlikten kaçan 160 timsahtan 52'si yakalandı

10.03.2021 23:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:36
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde çiftlikten kaçan 160 timsahtan 52'si yakalandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki bir çiftlikten 28 Şubat'ta kaçan 160 timsahtan 52'sinin yakalandığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki bir çiftlikten 28 Şubat'ta kaçan 160 timsahtan 52'sinin yakalandığı bildirildi.

Mpumalanga Turizm ve Parklar Ajansı tarafından yapılan açıklamada, besi çiftliğinden kaçan timsahların boylarının 1,5 metreyi bulduğu belirtildi.

Açıklamada, kaçan timsahlardan 52'si yakalanırken, 108'inden haber alınamadığı kaydedildi.

Timsahların şiddetli yağışlara bağlı yaşanan seller sonucu kaçtığı aktarılan açıklamada, arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Ülkenin Batı Cape vilayetindeki özel bir besi çiftliğinden kaçan çok sayıda timsah için bölgede arama başlatılmıştı.

Polis ve koruma görevlilerinin katıldığı arama çalışmaları sırasında Breede Nehri kıyısında yaşayan halka, nehirden uzak durmaları uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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