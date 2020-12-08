Güney Afrika Cumhuriyeti'nde çiftçilere 66 milyon dolarlık Kovid-19 desteği
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde çiftçilere 66 milyon dolarlık Kovid-19 desteği

08.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:22
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde çiftçilere 66 milyon dolarlık Kovid-19 desteği

Afrika'nın en önemli tarım merkezlerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak amacıyla çiftçilere 66 milyon dolarlık destek kararı aldı.

Afrika'nın en önemli tarım merkezlerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak amacıyla çiftçilere 66 milyon dolarlık destek kararı aldı.

Tarım, Toprak Reformu ve Kırsal kalkınma Bakanı Thoko Didiza, gazetecilere yaptığı açıklamada, destekten 75 bin çiftçinin faydalanacağını söyledi.

Didiza, "Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çiftçilere 66 milyon dolarlık destek sağlanacak." dedi.

Çiftçilere yönelik devlet desteğinin yarısının kadınlara yapılması planlanırken gençler ve engelliler de destekten faydalanacak.

Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 820 bine yaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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