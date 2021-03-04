Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 83 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a karşı aşılandı

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla tespit edildiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 83 bin 570 sağlık çalışanının aşı olduğu açıklandı.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla tespit edildiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 83 bin 570 sağlık çalışanının aşı olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, basın mensuplarına, Kovid-19 vakalarında son 51 gündür düşüş yaşandığını aktardı.

Mkhize, aşılamanın planlanan takvimde gitmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Ülke genelinde 2 haftada 83 bin 570 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı yapıldı." dedi.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 516 bin 262 kişi virüse yakalanırken, 50 bin 366 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak