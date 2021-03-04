Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 83 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a karşı aşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 83 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a karşı aşılandı

04.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:20
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 83 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a karşı aşılandı

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla tespit edildiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 83 bin 570 sağlık çalışanının aşı olduğu açıklandı.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla tespit edildiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 83 bin 570 sağlık çalışanının aşı olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, basın mensuplarına, Kovid-19 vakalarında son 51 gündür düşüş yaşandığını aktardı.

Mkhize, aşılamanın planlanan takvimde gitmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Ülke genelinde 2 haftada 83 bin 570 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı yapıldı." dedi.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 516 bin 262 kişi virüse yakalanırken, 50 bin 366 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Özlem Zengin Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin Eda Ece Sezen Aksu Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Taşdemir Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 83 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a karşı aşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 12:21:29. #1.15#
title