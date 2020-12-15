Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 38 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 38 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

15.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:02
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 38 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana 38 binden fazla sağlık çalışanı virüse yakalanırken, bunların 391'i hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana 38 binden fazla sağlık çalışanı virüse yakalanırken, bunların 391'i hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, Güney Afrika halkının sağlık çalışanlarına ve ailelerine çok şey borçlu olduğunu ifade ederek, ikinci dalganın başladığı ülkede sağlıkçıları korumak için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

Şimdiye kadar hasta olan 38 binden fazla sağlık çalışanı olduğunu ve bunların 5 bininin hastaneye yatırıldığını belirten Ramaphosa, ölen sağlık çalışanlarının sayısının ise 391 olduğunu dile getirdi.

İkinci dalga nedeniyle getirilen yeni Kovid-19 tedbirlerini de açıklayan Ramaphosa, içki satışının sadece gündüz belli saatlerde yapılacağını, Noel tatili boyunca virüsün yoğun olduğu bölgelerdeki tüm park ve plajların kapalı olacağını bildirdi.

Afrika kıtasında en fazla vakaya sahip olan ülkede, kayıtlı vaka sayısı 866 bini geçerken, ölenlerin sayısı da 23 bin 451'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

İlgili Haberler

Covid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
Covid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
Fatih'te kahvehanede kısıtlama saatlerinde okey oynayan 38 kişiye 120 bin lira ceza
Fatih'te kahvehanede kısıtlama saatlerinde okey oynayan 38 kişiye 120 bin lira ceza
Covid-19 tedavisi gören öğretmenden sağlık çalışanlarına duygu dolu mektup
Covid-19 tedavisi gören öğretmenden sağlık çalışanlarına duygu dolu mektup
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik İrem Derici Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Erol Bulut Kylian Mbappe Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız Çocuk S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 38 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 16:09:09. #1.14#
title