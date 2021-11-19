Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 3 ayda 2 bin kişi kaçırıldı - Haberler
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 3 ayda 2 bin kişi kaçırıldı

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 3 ayda 2 bin kişi kaçırıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bu yılın temmuz-eylül döneminde 2 bin kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bu yılın temmuz-eylül döneminde 2 bin kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Polis Bakanı Bheki Cele, yaptığı açıklamada, ülkede yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla kaçırılma vakalarında yüzde 28 artış olduğunu belirtti.

Cele, bu dönemde kaçırılan kişi sayısının 2 bin olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Bu istatistiklere göre, belirtilen tarih aralığında Güney Afrika'da neredeyse her saat başı bir kaçırılma vakası oldu.

Cele, kaçırılma vakalarının çoğunun soygunlar sırasında gerçekleştiğini belirtti.

Cinsel saldırı, intikam ve fidye amacıyla kaçırma vakalarının da toplam vaka sayısı içinde önemli yer tuttuğu ifade edildi.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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