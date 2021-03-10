Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 12 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 12 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

10.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:23
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 12 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 12 milyon kişinin "gıda" kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 12 milyon kişinin "gıda" kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Avrupa Birliği, Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi (ECHO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, kuraklık ve işsizliğin gıda sorununu körüklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Ülke nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan yaklaşık 12 milyon kişi, Eylül 2020'den beri gıda sorunuyla karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.

Durumun gittikçe kötüleştiğine dikkat çekilen açıklamada, 60 milyona yakın nüfusuyla ülke nüfusunun yüzde 20'sinin gıda sorunu yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, salgın sürecinde birçok kişinin işini kaybettiği ve gıda fiyatlarının da yüzde 30 oranında arttığına dikkat çekildi.

1,5 milyondan fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 50 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika'da en fazla Kovid-19 vakası Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Necmettin Erbakan
Magazin Murat Balcı Hülya Avşar Nükhet Duru Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Halis Özkahya Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 12 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 19:25:39. #1.14#
title