Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19'un en fazla görüldüğü 5'inci ülke oldu Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 350 bin 789'a yükselmesiyle vaka sayısında dünya genelinde 5'inci sıraya yerleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 350 bin 789'a yükselmesiyle vaka sayısında dünya genelinde 5'inci sıraya yerleşti. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 285 kişide Kovid-19 tespit edildi. Vaka sayısında Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD, Brezilya, Hindistan ve Rusya'dan sonra 5'inci sıraya yerleşti. Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 422 bin 741 test yapıldı. Son 24 saatte 144 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 804'e yükseldi. Ülkede Kovid-19 vakalarından 182 bin 230'u iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kaynak: AA