Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19'un en fazla görüldüğü 5'inci ülke oldu
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Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19'un en fazla görüldüğü 5'inci ülke oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 350 bin 789'a yükselmesiyle vaka sayısında dünya genelinde 5'inci sıraya yerleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19'un en fazla görüldüğü 5'inci ülke oldu
18.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 19.07.2020 00:52

Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 350 bin 789'a yükselmesiyle vaka sayısında dünya genelinde 5'inci sıraya yerleşti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 285 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısında Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD, Brezilya, Hindistan ve Rusya'dan sonra 5'inci sıraya yerleşti.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 422 bin 741 test yapıldı.

Son 24 saatte 144 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 804'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 182 bin 230'u iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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