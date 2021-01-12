Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kara sınırlarını kapatıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 20 kara sınır kapısını kapatma kararı aldı.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, tatil dönemi boyunca sınır kapılarında görülen yığılmayla mücadele ettiklerini ve bunun Kovid-19 vakalarında artışa neden olduğunu söyledi.

Ülkeye girişlerde sağlık gerekliliklerinin karşılanmadığını ve çok sayıda kişinin Kovid-19 test sonucu olmadan ülkeye adım attığını dile getiren Ramaphosa, kabinenin şu anda açık olan 20 kara sınırı kapısını 15 Şubat'a kadar giriş ve çıkışlara kapatma kararı aldığını belirtti.

Ramaphosa ayrıca 21.00 - 05.00 saatleri arasına konulan sokağa çıkma yasağının da uzatılacağını söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti iki hafta önce tedbirleri bir kademe artırmış, maske takmayanların gözaltına alınmasına imkan tanımıştı.

Vaka sayısının 1 milyon 246 bine çıktığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bin 579'a yükseldi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti ile uçuşları askıya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş