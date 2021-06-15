Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19 tedbir seviyesini yükseltti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde artan vaka ve vefat sayıları nedeniyle tedbir seviyesi yükseltildi.