Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19 tedbir seviyesini yükseltti
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Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19 tedbir seviyesini yükseltti

Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19 tedbir seviyesini yükseltti
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde artan vaka ve vefat sayıları nedeniyle tedbir seviyesi yükseltildi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde artan vaka ve vefat sayıları nedeniyle tedbir seviyesi yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, son haftalardaki vaka ve ölü sayılarındaki artışın önüne geçmek için tedbirlerin 2. seviyeye çıkarıldığını bildirdi.

Ramaphosa, Güney Afrikalıları salgının 3. dalgası konusunda uyararak bu durumun şiddetinin ne olacağının ve ne kadar süreceğinin bilinmediğini belirtti.

Yeni seviyedeki tedbirler kapsamında, halka açık alanlarda maske takmayanlar hakkında cezai işlem başlatılacak, 23.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Dini toplantılar dahil kapalı alanlara en fazla 100 kişi bir arada olabilecek, çalışması zorunlu olmayan kuruluş ve iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak.

Ayrıca cenazelere en fazla 100 kişi katılacak, cenaze sonrası toplantılar yapılamayacak.

Yeni seviye tedbirler pazartesi gününden itibaren devreye girecek.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 4 bin 515 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 1 milyon 659 bin 70'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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