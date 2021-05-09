Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısını şiddetle kınadı
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Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısını şiddetle kınadı

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısını şiddetle kınadı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaşanan çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Güney Afrika Hükümeti, bu saldırıları ve Doğu Kudüs'te İsrail yerleşimlerine yol açmak için Filistinlilerin tahliye edilmesi planını şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in gerçekleştirdiği bu eylemlerin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, İsrail'e işgale son vermesi ve Filistin halkının haklarını gözetmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail polisinin 7 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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