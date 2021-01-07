Güney Afrika Cumhuriyeti, bu ay Hindistan'dan 1 milyon doz aşı alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güney Afrika Cumhuriyeti, bu ay Hindistan'dan 1 milyon doz aşı alacak

07.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:40
Güney Afrika Cumhuriyeti, bu ay Hindistan'dan 1 milyon doz aşı alacak

Afrika'da en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti, bu ay Hindistan Serum Enstitüsünden 1 milyon doz aşı alacağını duyurdu.

Afrika'da en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti, bu ay Hindistan Serum Enstitüsünden 1 milyon doz aşı alacağını duyurdu.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ay içinde gelecek aşıların öncelikle sayıları 1 milyon 250 bini bulan kamu ve özel sektördeki sağlık çalışanlarına uygulanacağı belirtildi.

Ocakta 1 milyon, şubatta ise 500 bin aşının ülkeye geleceği ifade edilen açıklamada, gerekli izinlerin alınarak aşının kullanımına hemen başlanacağı kaydedildi.

Hindistan, hafta sonu, kullanımına onay verdiği Oxford/AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsünün, başka ülkelere aşı ihracını ve özel sektör aracılığıyla aşı satmasını geçici süreyle yasaklamıştı.

Güney Afrika hükümeti mevcut kısıtlamanın kaldırılması için Hindistan hükümetiyle görüşüldüğünü açıklamıştı.

Hindistan Serum Enstitüsü, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ihtiyaç duyan yoksul ülkelere verilmek üzere 1 milyar doz aşı üretmeyi planlıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 149 bini geçerken, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 bin 368'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fikri Sağlar Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Prens Harry Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Afrika Cumhuriyeti, bu ay Hindistan'dan 1 milyon doz aşı alacak - Haberler Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 19:48:12. #1.14#
title