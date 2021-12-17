Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika ülkelerine 2 milyon doz aşı bağışlayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika ülkelerine 2 milyon doz aşı bağışlayacak

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika ülkelerine 2 milyon doz aşı bağışlayacak
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Afrika ülkelerine 2 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlayacağı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Afrika ülkelerine 2 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlayacağı bildirildi.

Güney Afrika hükümetinden yapılan açıklamada, Afrika ülkelerinde dağıtılmak üzere, Afrika Aşı Edinme Vakfına (AVAT) 2 milyon doz Johnson & Johnson Kovid-19 aşısı bağışlandığı belirtildi.

Açıklamada, üretimi Güney Afrika'daki tesislerde gerçekleştirilen bu aşıların, 2022 yılında Afrika ülkelerine sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Afrika Birliği Özel Temsilcisi Strive Masiyiwa, Güney Afrika halkından gelen bu "cömert" bağışın doğrudan en düşük gelirli Afrika ülkelerine mümkün olan en kısa sürede dağıtılacağını söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, dünyada aşılama oranlarının en düşük olduğu Afrika kıtasına aşı tedariki konusunda uluslararası arenada yürüttüğü faaliyetlerle ön plana çıkıyor.

Güney Afrika ilaç firması Aspen'in tesislerinde, hali hazırda yıllık 300 milyon doz Johnson & Johnson aşılarının fason üretimi gerçekleştiriliyor.

Fason üretilen bu aşıları yakın gelecekte "Aspenovax" markasıyla Afrika piyasasına sürmek için Johnson & Johnson firmasıyla fikri mülkiyet çalışmaları yürüten firma, 2023'e kadar üretim kapasitesini 700 milyona yükseltmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title