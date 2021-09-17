Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın hapis cezasının temyiz talebi reddedildi - Haberler
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın hapis cezasının temyiz talebi reddedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın hapis cezasının temyiz talebi reddedildi

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, sağlık durumu nedeniyle şartlı tahliye edilen Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk davasında çarptırıldığı 15 aylık hapis cezasının temyiz talebini reddetti.

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, sağlık durumu nedeniyle şartlı tahliye edilen Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk davasında çarptırıldığı 15 aylık hapis cezasının temyiz talebini reddetti.

Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Jacob Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Estcourt Cezaevi'nde 15 aylık hapis cezasını çeken Zuma, geçtiğimiz ağustos ayında gözlem için gönderildiği hastanede nedeni açıklanmayan bir ameliyat geçirmiş, planlanan daha fazla operasyon için ise hastanede kalmıştı. Ameliyatın ardından hastanede iyileşmeyi bekleyen Zuma, temmuz ayında Güney Afrika Anayasa Mahkemesi'nden kendisine verilen cezanın aşırı olduğunu ve hapishanenin sağlığını ve hayatını tehlikeye atacağını savunarak cezasının temyiz edilmesini talep etmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın temyiz talebini değerlendirmek için bugün toplanan Anayasa Mahkemesi'nden Zuma'nın talebine ret kararı geldi. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, doğru prosedürlerin izlenmemesi ve Zuma'nın bir ceza davasında olduğu gibi temyiz hakkı olmaması nedeniyle cezasının geri çekilmesi talebinin çoğunluk kararı ile reddedildiği ifade edildi. Ayrıca mahkemede çoğunluk, Zuma'nın cezasının temyiz talebinin gerekliliklerini karşılamadığına da karar verdi.

5 Eylül'de Güney Afrika Islah Hizmetleri Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Zuma'nın sağlık durumu nedeniyle tıbbi şartlı tahliyeye tabi tutulduğu bildirilerek, kararın 79 yaşındaki Zuma'nın Islah Hizmetleri Departmanı tarafından alınan tıbbi raporun ardından geldiği belirtilmişti. Açıklamada, Zuma'nın cezasının geri kalanını topluluk düzeltmeleri sisteminde tamamlayacağı, bu sayede belirli bir dizi koşula uyması gerektiği ve cezası sona erene kadar gözetime tabi tutulacağı kaydedilmişti. - CAPE TOWN

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