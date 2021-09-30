Güney Afrika Cumhurbaşkanı, ülkesine uygulanan seyahat kısıtlaması konusunda İngiltere'yle görüşecek - Haberler
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı, ülkesine uygulanan seyahat kısıtlaması konusunda İngiltere'yle görüşecek

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Güney Afrika Cumhurbaşkanı, ülkesine uygulanan seyahat kısıtlaması konusunda İngiltere'yle görüşecek

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'nin ülkesine uyguladığı seyahat kısıtlamasının kaldırılması için görüşmelerde bulunacağını bildirdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'nin ülkesine uyguladığı seyahat kısıtlamasının kaldırılması için görüşmelerde bulunacağını bildirdi.

Ramaphosa, düzenlediği basın toplantısında, Güney Afrika'nın Kovid-19 nedeniyle İngiltere'nin kırmızı listesinde olmasının talihsiz bir durum olduğunu belirterek, "Bu konuda Başbakan Boris Johnson ile görüşmem gerekiyor" dedi.

Güney Afrika'nın seyahat yasağı konusunda İngiltere'ye herhangi bir misillemede bulunmayacağını kaydeden Ramaphosa, "Bunun yerine bizim için önemli bir ticaret ortağı olan İngiltere'yle anlaşmayı tercih etmeliyiz." diye konuştu.

Salgın öncesinde İngiltere'den her yıl yaklaşık 400 bin turist Güney Afrika'yı ziyaret ediyordu.

İngiltere'nin seyahat listesi

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde 22 Eylül'de güncelleme yapmıştı.

Güncellemede, Türkiye, Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman, Bangladeş ve Kenya'nın yer aldığı 8 ülke kırmızı listeden çıkarılırken, Güney Afrika'nın listedeki yeri değişmemişti.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Seyahat listesinde 5 Ağustos'ta yapılan güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarılmıştı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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