Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: "Zengin ülkeler aşılanırken, yoksul ülkeler savunmasız durumda"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: "Zengin ülkeler aşılanırken, yoksul ülkeler savunmasız durumda"

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: 'Zengin ülkeler aşılanırken, yoksul ülkeler savunmasız durumda'
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Zengin ülkelerdeki milyonlarca insan aşılanırken, daha fakir ülkelerdeki milyarlarca insan enfeksiyon, hastalık ve ölümlere karşı savunmasız durumda.

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Zengin ülkelerdeki milyonlarca insan aşılanırken, daha fakir ülkelerdeki milyarlarca insan enfeksiyon, hastalık ve ölümlere karşı savunmasız durumda." dedi.

Ramaphosa, 74. Dünya Sağlık Meclisi (WHA) toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üstesinden gelmek için dünya liderlerini aşı tedarikinde yoksul ülkelerle daha zengin ülkeler arasındaki eşitsizliğin önüne geçmeye çağırdı.

Etkili ve küresel Kovid-19 aşılama çalışmalarının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Ramaphosa,"Düşük ve orta gelirli ülkeler dahil olmak üzere dünya genelinde aşı üretimini acilen arttırmalıyız." ifadesini kullandı.

Ramaphosa, aşıların fikri mülkiyet hakkının herkesle paylaşılmasının önemine dikkati çekerek, "Zengin ülkelerdeki milyonlarca insan aşılanırken, daha fakir ülkelerdeki milyarlarca insan enfeksiyon, hastalık ve ölümlere karşı savunmasız durumda." diye konuştu.

Ayrıca Ramaphosa, daha güvenli ve daha adil bir yaşam inşa etmenin HIV, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar ile bulaşıcı olmayan hastalıklar, anne, yenidoğan ve çocuk hizmetleri için entegre hizmetler sunmakla ilgili olduğuna inandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Duda: 'NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum'
Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: "Zengin ülkeler aşılanırken, yoksul ülkeler savunmasız durumda" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 23:29:31. #1.15#

title