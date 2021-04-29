Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, yolsuzluk iddialarının üzerine gitmediğini itiraf etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, yolsuzluk iddialarının üzerine gitmediğini itiraf etti

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, yolsuzluk iddialarının üzerine gitmediğini itiraf etti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, iktidar partisinin eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma döneminde devlet kademelerinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin suçlamalar karşısında hızlı hareket etmediğini ve yeterli önlem almadığını kabul etti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, iktidar partisinin eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma döneminde devlet kademelerinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin suçlamalar karşısında hızlı hareket etmediğini ve yeterli önlem almadığını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Zuma dönemindeki yolsuzluk iddialarını soruşturan komisyonda verdiği ifadede, Afrika Ulusal Kongresinin (ANC), Zuma'ya yakın zengin "Gupta ailesinin" çıkarlarının gözetildiği ve bu grubun resmi atamalarda söz sahibi dahi olduğu iddialarının üzerine gitmediğini söyledi.

O dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Ramaphosa, "Bizim dikkat kesilmemizi gerektiren işaretler vardı. Daha fazla alarm durumunda olmalıydık ama o zaman bunu yapmadık." diye konuştu.

Ramaphosa ayrıca meslektaşlarının Gupta ailesinin kendilerine bakanlık koltuğuna oturacağının ya da bu koltuktan alınacağının söylendiğine yönelik iddiaların ciddiye alınmasını istedi.

Gupta sızıntıları

Güney Afrika'da, yaklaşık 4 yıl önce Hint kökenli Gupta ailesine ait binlerce elektronik posta yerel medyaya sızdırıldı. Postalar aile üyelerinin hükümet yetkilileriyle olan yazışmalarını ve devlet kurumlarından nasıl iş aldıklarını gözler önüne serdi.

Zuma, hedefe konulan isimler arasında başı çekti ve baskılar sonucu 2018 yılında istifa etti.

İstifanın ardından iddiaları soruşturan komisyon, 9 yıl görevde kalan Zuma'ya karşı yolsuzluğa ilişkin çok sayıda suç yöneltti.

Zuma suçlamaları reddetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Derya Yanık Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Feyza Aktan Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Rıza Kayaalp Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Korona Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, yolsuzluk iddialarının üzerine gitmediğini itiraf etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:15:32. #1.16#

title