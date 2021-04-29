Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, yolsuzluk iddialarının üzerine gitmediğini itiraf etti

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, iktidar partisinin eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma döneminde devlet kademelerinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin suçlamalar karşısında hızlı hareket etmediğini ve yeterli önlem almadığını kabul etti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, iktidar partisinin eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma döneminde devlet kademelerinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin suçlamalar karşısında hızlı hareket etmediğini ve yeterli önlem almadığını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Zuma dönemindeki yolsuzluk iddialarını soruşturan komisyonda verdiği ifadede, Afrika Ulusal Kongresinin (ANC), Zuma'ya yakın zengin "Gupta ailesinin" çıkarlarının gözetildiği ve bu grubun resmi atamalarda söz sahibi dahi olduğu iddialarının üzerine gitmediğini söyledi.

O dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Ramaphosa, "Bizim dikkat kesilmemizi gerektiren işaretler vardı. Daha fazla alarm durumunda olmalıydık ama o zaman bunu yapmadık." diye konuştu.

Ramaphosa ayrıca meslektaşlarının Gupta ailesinin kendilerine bakanlık koltuğuna oturacağının ya da bu koltuktan alınacağının söylendiğine yönelik iddiaların ciddiye alınmasını istedi.

Gupta sızıntıları

Güney Afrika'da, yaklaşık 4 yıl önce Hint kökenli Gupta ailesine ait binlerce elektronik posta yerel medyaya sızdırıldı. Postalar aile üyelerinin hükümet yetkilileriyle olan yazışmalarını ve devlet kurumlarından nasıl iş aldıklarını gözler önüne serdi.

Zuma, hedefe konulan isimler arasında başı çekti ve baskılar sonucu 2018 yılında istifa etti.

İstifanın ardından iddiaları soruşturan komisyon, 9 yıl görevde kalan Zuma'ya karşı yolsuzluğa ilişkin çok sayıda suç yöneltti.

Zuma suçlamaları reddetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş