Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa yeni kabineyi açıkladı
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa yeni kabineyi açıkladı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa yeni kabineyi açıkladı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı dahil 10 görevde değişikliklerin yapıldığı yeni kabineyi duyurdu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı dahil 10 görevde değişikliklerin yapıldığı yeni kabineyi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, düzenlediği basın toplantısında, kabinede yapılan değişimin, yürütmedeki önemli boşlukları doldurmak amacıyla gerçekleştiğini söyledi.

Hakkında yolsuzluk soruşturması devam eden Sağlık Bakanı Zweli Mkhize'nin istifa ettiğini doğrulayan Ramaphosa, "Bakan Mkhize'ye son yüz yılın en kötü salgını karşısında üstün liderliği için minnettarım." dedi.

Ramaphosa, Maliye Bakanı Tito Mboweni'nin değişen başka kabine üyesi olduğunu belirterek, Mboweni'nin hazineyi son derece zor ekonomik zamanlarda, etkili ve ustalıkla yönettiğini ifade etti.

Bu arada Devlet Güvenlik Bakanlığı feshedilerek, Devlet Güvenlik Kurumu Başkanlığına bağlandı.

Yeni kabinede, Sağlık Bakanlığına Joe Phaahla, Maliye Bakanlığına Enoch Godongwana, İletişim ve Teknoloji Bakanlığına Khumbudzo Ntshavheni, Savunma ve Askeri Gaziler Bakanlığına Thandi Modise, İskan Bakanlığına Mmamaloko Kubayi, Turizm Bakanlığına Lidiwe Sisulu, Su ve Sanitasyon Bakanlığına Senzo Mchunu, Küçük İşletme Geliştirme Bakanlığına Stella Ndabeni-Abrahams, Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Bakanlığa Mondli Gungubele, Kamu Hizmeti ve İdaresi Bakanlığına Ayanda Dlodlo??????? getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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