Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan Sağlık Bakanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklama
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan Sağlık Bakanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklama

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan Sağlık Bakanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Sağlık Bakanı Zweli Mkhize'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını takip ettiğini ifade ederek, "Bu konu halının altına süpürülemeyecek.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Sağlık Bakanı Zweli Mkhize'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını takip ettiğini ifade ederek, "Bu konu halının altına süpürülemeyecek." dedi.

Ramaphosa, konuya ilişkin gerçekleştirdiği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı ile Digital Vibes isimli firma arasında imzalanan 150 milyon randlık (yaklaşık 11 milyon dolar) tartışmalı hizmet alım anlaşmasının Özel Soruşturma Birimi (SIU) tarafından incelendiğini belirtti.

Bakan Mkhize'nin, SIU ile tam bir iş birliği halinde hareket ettiğini ifade eden Ramaphosa, "konunun masasında olduğunu" vurguladı.

Ramaphosa, harekete geçmek için SIU'nun soruşturmasının tamamlanmasını beklediğini belirterek, "Bu konu halının altına süpürülemeyecek." ifadesini kullandı.

Mkhize hakkında, Digital Vibes firmasıyla Bakanlık arasında 2019 ve 2020 yıllarında imzalanan iki hizmet alım anlaşmasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma yürütülüyor.

Digital Vibes firmasının Mkhize'nin yakın çevresiyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Bakan Mkhize'yle ilgili soruşturmanın haziran sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan Sağlık Bakanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklama - Haberler
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