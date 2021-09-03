Güney Afrika, bu yılın sonuna kadar 40 milyon kişinin Kovid-19 aşılamasını tamamlamayı hedefliyor
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Güney Afrika, bu yılın sonuna kadar 40 milyon kişinin Kovid-19 aşılamasını tamamlamayı hedefliyor

Güney Afrika, bu yılın sonuna kadar 40 milyon kişinin Kovid-19 aşılamasını tamamlamayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, bu yılın sonuna kadar 40 milyon kişinin Kovid-19 aşılamalarının tamamlanmasını hedefliyor.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, bu yılın sonuna kadar 40 milyon kişinin Kovid-19 aşılamalarının tamamlanmasını hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşı başvurularının ülkenin bazı bölgelerinde düşük olduğuna değinerek, "Bu durumdan çıkmamız gerekiyor. Ekonomimiz sarsıldı ve insanlarımız işini kaybetti. Bu yüzden sonsuza kadar bu durumda kalamayız." dedi.

Mabuza, hükümet olarak 31 Aralık'a kadar 40 milyon kişinin Kovid-19 aşılamasını tamamlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Ülkede görülen Kovid-19'un yeni "C.1.2" varyantının hala kontrol altında tutulduğuna dikkati çeken Mabuza, bu konuda henüz endişeye gerek olmadığını vurguladı.

Güney Afrika'da, bugüne kadar yaklaşık 13 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, aşıları tamamlanan kişi sayısı 6 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 9 bin 203 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 796 bin 35'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 418 kişi hayatını kaybetti, vefat sayısı 82 bin 914 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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