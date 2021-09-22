Güney Afrika, BM'yi 'köle ticareti tazminatı' konularına öncelik vermeye davet etti - Haberler
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Güney Afrika, BM'yi "köle ticareti tazminatı" konularına öncelik vermeye davet etti

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Güney Afrika, BM'yi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Birleşmiş Milletler'i (BM), köle ticaretiyle ilgili tazminat konularına öncelik vermeye çağırdı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Birleşmiş Milletler'i (BM), köle ticaretiyle ilgili tazminat konularına öncelik vermeye çağırdı.

Ramaphosa, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu çerçevesinde ırkçılık ve kölelik karşıtı Durban Deklarasyonu ve Eylem Programı'nın (DDPA) kabul edilmesinin 20. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen toplantıya gönderdiği video mesajında, "Güney Afrika, Birleşmiş Milletler'i, köle ticareti mağdurları için tazminat konusunu öncelikli gündemine almaya çağırıyor." dedi.

Kölelik mirasının kıtada etkisini göstermeye devam ettiğini vurgulayan Ramaphosa, geçmişte köle olarak satılan milyonlarca Afrikalının torunlarının hala azgelişmişlik, ayrımcılık ve yoksullukla mücadele ettiğini hatırlattı.

Ramaphosa, ataları köle olarak satılmış Afrikalı topluluklara, eylem programları ve mali yardımlar da dahil tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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