: Güney Afrika, Afrika Birliği dönem başkanlığını devraldı - ADDİS

09.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:18

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Afrika Birliği (AfB) dönem başkanlığı görevini Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den devraldı.

Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı.

Onlarca ülke liderinin katıldığı ve yarın da sürecek toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılıyor.

Kaynak: AA

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