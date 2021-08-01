GÜNEY AFRİKA AÇIKLARINDA GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN KAPTANIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
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GÜNEY AFRİKA AÇIKLARINDA GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN KAPTANIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

GÜNEY AFRİKA AÇIKLARINDA GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN KAPTANIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güney Afrika açıklarında, 3'üncü kaptanlık yaptığı kuru yük gemisinde, geçirdiği kazadan 15 gün sonra hayatını kaybeden Uğur Kır'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi.

Güney Afrika açıklarında, 3'üncü kaptanlık yaptığı kuru yük gemisinde, geçirdiği kazadan 15 gün sonra hayatını kaybeden Uğur Kır'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi. Oğlunun cenazesini adli tıptan alan annesi ölümünde çelişki olduğu için gemi yetkililerinden davacı olacağını söyledi.

Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunu Uğur Kır(23), bir süre önce, Vanuatu bandıralı ERKUL S adlı gemide 3'üncü kaptan olarak çalışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, Kır, 2 Temmuz'da, gemi küpeştesinde bir kaza geçirerek yaralandı. Göğüs kafesi ezilen Uğur Kır, Güney Afrika'da bir hastaneye götürüldü. Doku zedelenmesi teşhisi konulan Kır'a doktor, 1 hafta istirahat raporu verdi. İstirahati gemideki kamarasında geçiren Uğur Kır, sürenin sona ermesinin ardından tekrar görevinin başına döndü. Gemi Liberya'dan Çin'e doğru giderken durumu ağırlaşan Uğur Kır, gemi limana ulaşamadan hayatını kaybetti.

Ailesinin uğraşları sonrası 17 günlük sürecin sonunda Uğur Kır'ın cenazesi Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'dan Türkiye'ye getirildi. Ailenin teslim aldığı cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sona eren cenazeyi yine ailesi teslim aldı.

"İHMAL VARSA GEREKEN HERKES CEZASINI ÇEKSİN"

Adli Tıp Kurumu önünde oğlunun cenazesini beklediği sırada açıklama yapan anne Nurgül Kır, "Güney Afrika'dan geldi oğlumun cenazesi. Adli Tıp'a geldikten sonra oğlumu gördüm, yanaklarına dokundum, alnını öptüm. Benim için o ölmedi. Herkesin konuşması çelişkili, her zaman arkasındayım bu işin içinde iş var. Ben yandım bir başka anne yanmasın. İhmal varsa gereken herkes cezasını çeksin. Bu geminin yetkililerinden davacıyım çünkü çelişki var. İlk işiydi, ilk kontratıydı" dedi.

Uğur Kır'ın cenazesi yarın Beyoğlu'nda kılınacak namazın ardından memleketi Giresun'a götürülüp defnedilecek.

GÜNEY AFRİKA AÇIKLARINDA GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN KAPTANIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
GÜNEY AFRİKA AÇIKLARINDA GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN KAPTANIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
GÜNEY AFRİKA AÇIKLARINDA GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN KAPTANIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
GÜNEY AFRİKA AÇIKLARINDA GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN KAPTANIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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