Güney Afrika, 300 bin eğitim çalışanını aşılamaya hazırlanıyor
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Güney Afrika, 300 bin eğitim çalışanını aşılamaya hazırlanıyor

Güney Afrika, 300 bin eğitim çalışanını aşılamaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, gelecek hafta itibarıyla 300 bin eğitim çalışanına Kovid-19 aşısı uygulanmasının planlandığı bildirildi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, gelecek hafta itibarıyla 300 bin eğitim çalışanına Kovid-19 aşısı uygulanmasının planlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kullanımı onaylanan ve yarın ülkeye ulaşması öngörülen 300 bin Johnson & Johnson aşısının, 22 Haziran'dan itibaren eğitim çalışanlarına uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki 499 bin eğitim çalışanından 300 bininin aşılama çalışmasının 10 iş günü içerisinde tamamlanacağı kaydedildi.

Kalan 199 bin eğitim personeline yönelik aşılama çalışmalarına ise gelecek hafta 1,2 milyon doz Johnson & Johson aşısının ülkeye ulaşmasının ardından devam edileceği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Nicholas Crisp, 8 Haziran'da yaptığı açıklamada, yaklaşık yarım milyon eğitim çalışanına yönelik Kovid-19 aşılama çalışmalarını, haziran ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını bildirmişti.

Buna rağmen, ABD'den gelen 2 milyon doz Johnson & Johnson aşısının üretici kaynaklı bir sorundan dolayı kullanılamaz durumda olduğunun tespit edilmesinin ardından, eğitim çalışanlarının aşılama çalışmaları da ertelenmişti.

Güney Afrika'da vaka sayılarında kritik artış

Salgının üçüncü dalgasındaki Güney Afrika'da bugün, ocak ayından bu yana ulaşılan en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 246 kinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 774 bin 312'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 136 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 58 bin 223'e ulaştı.

Güney Afrika hükümeti, artan vakalardan dolayı 15 Haziran'da Kovid-19 tedbir seviyesini yükseltmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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