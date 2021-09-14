Güney Afrika, 2021 Kulüpler Dünya Kupası ev sahipliği için FIFA'ya başvurmaya hazırlanıyor - Haberler Spor
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Güney Afrika, 2021 Kulüpler Dünya Kupası ev sahipliği için FIFA'ya başvurmaya hazırlanıyor

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Spor
Güney Afrika, 2021 Kulüpler Dünya Kupası ev sahipliği için FIFA'ya başvurmaya hazırlanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, aralık'ta düzenlenmesi planlanan 2021 Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) başvurmaya hazırlandığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, aralık'ta düzenlenmesi planlanan 2021 Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) başvurmaya hazırlandığı bildirildi.

Güney Afrika Futbol Federasyonu (SAFA) Başkanı Danny Jordaan basına verdiği demeçte, Japonya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle turnuvaya ev sahipliği yapma hakkından feragat etmesinin ardından, ev sahipliği başvuru koşulları için bu hafta FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura ile görüşeceğini belirtti.

Jordaan, SAFA'nın turnuvanın Güney Afrika'da düzenlenmesi için hükümetin onayını almak üzere, Spor Bakanlığı'yla temas halinde olduklarını ifade etti.

Daha önce 2010 FIFA Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Güney Afrika, hali hazırda çok sayıda yüksek seyirci kapasiteli stadyuma sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.

Aralık 2020'de FIFA, daha önce Çin'de düzenlenmesi planlanan turnuvanın, salgın nedeniyle Aralık 2021'de Japonya'da yapılacağı açıklamıştı.

Japonya Futbol Federasyonu (JFA), 8 Eylül'de Kovid-19'un seyirci kısıtlamaları ve olası düşük kar marjı nedeniyle turnuvaya ev sahipliği yapma hakkından vazgeçtiklerini açıklamıştı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Spor Haberleri
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