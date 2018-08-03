Güneştepe Spor Tesisi ve Oyun Parkı Törenle Açıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından Güneştepe Mahallesi'ne yapılan spor tesisi ve oyun parkı hizmete açıldı.

İlçedeki her mahalleye sosyal donatı alanları ve spor tesisi kazandıran Osmangazi Belediyesi, Güneştepe Mahallesi'nde birbiriyle bütünleşen modern spor tesisi ile çocuk oyun parkını hizmete açtı. Belediye olarak yaptıkları hizmetlerle tarihi şehir içerisinde yeni ve modern şehri inşa ettiklerine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yeni hayat alanlarını inşa ederek, geleceğe hizmet ediyoruz. Planlı yapılaşmalarla birlikte altyapıları sağlam konutların yanı sıra, vatandaşlarımızın vakitlerini hoşça geçirebileceği sosyal donatı alanları da kazandırarak modern şehirler ortaya çıkarıyoruz. Belediye olarak yaptığımız çalışmalarda, imar planlarının uygulanması en önemli görevlerimizin başında geliyor. İmar planlarını uyguladığımız oranda şehir planlı olarak gelişir ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmiş olur. Böylece yaşanabilir şehir ortaya çıkmış oluyor. Hamitler, Güneştepe ve Yunuseli Bölgesi, böyle bir yapılaşmanın en güzel örneği. 2009 yılında göreve geldiğimizde bu bölgede inşaat çalışmaları başladı ve 'Yeni Bursa', burada inşa edildi. Tarihi dokuyu koruyarak, tarihi Bursa ile birlikte modern şehri bütünleştirdiğimiz oranda şehir daha yaşanabilir hale geliyor. Osmangazi'de ciddi bir şehircilik hareketi başlattık. Bu bölgemize bugüne kadar 33 bin daireye oturma izni verdik ve böylece 132 bin kişilik bir şehir inşa edildi" diye konuştu.

Güneştepe Mahallesi'ne yapılan yatırımlarla alakalı bilgiler veren Dündar, "Güneştepe Mahallemiz'de camilerin çevre düzenlemesi, Aile Sağlık Merkezi, muhtarlık binası, asfalt, yol ve kamulaştırma çalışmaları gibi önemli hizmetlerde bulunduk. Bu mahallemize 11 yeni park kazandırdık ve bu yıl içinde 4 park daha yapacağız. Güneştepe Spor Tesisi ile birlikte Şentepe Çocuk Parkı'nın açılışını yapıyoruz. 7 bin metrekarelik bir alanı kapsayan bu parkımızda çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve yeşil alan bulunmakta. Geçtiğimiz yıl temelini attığımız Güneştepe Spor Tesisi'ni 4 bin metrekare alana kurduk. Tesiste, 34x54 futbol sahası ve saha etrafında 300 metrelik koşu parkuru ile 320 metrekare alana inşa ettiğimiz soyunma odaları, duşlar, kafe ve mescit yer alıyor. Ayrıca tesiste yer alan oyun parkı ve fitness alanı ile mahallemiz yepyeni bir yaşam alanına kavuştu. Gençlerimizin gelişimine ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak tesis, mahallemize hayırlı olsun.Bu tesislerimizin en verimli şekilde kullanılmasını temenni ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Başkanvekili Ahmet Yıldız ise, Hamitler ve Güneştepe bölgesine değer katacak modern tesis için Başkan Dündar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Güneştepe Spor Tesisi ve hemen yanındaki Şentepe Çocuk Parkı hizmete açıldı. Halı sahada genç sporculara penaltı atışı yapan Başkan Dündar, ardından Şentepe Çocuk Parkı'nı gezdi. - BURSA