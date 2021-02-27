Güneşten gelen enerji ile belediye bütçesine 15 milyon liralık katkı

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Kayseri'nin merkez Melikgazi Belediyesi, semt pazarları ve hizmet binası çatısına yerleştirdiği güneş enerjisi panelleri sayesinde üretilen elektrikten 4 yılda yaklaşık 15 milyon liralık gelir elde etti.

Kayseri'nin merkez Melikgazi Belediyesi, semt pazarları ve hizmet binası çatısına yerleştirdiği güneş enerjisi panelleri sayesinde üretilen elektrikten 4 yılda yaklaşık 15 milyon liralık gelir elde etti.

Belediye, 2016 yılında semt pazar yerlerinin çatısına yerleştirmeye başladığı ve daha sonra hizmet binası çatısına da koydurduğu güneş enerji panelleri sayesinde önemli gelir sağlıyor.

Yıldırım Beyazıt, Keykubat, Danişment, Gökkent, İldem, TOKİ ve Hürriyet mahallelerindeki semt pazarlarının yanı sıra belediye hizmet binası çatısındaki paneller ile yılda yaklaşık 1000 evin ihtiyacını karşılayabilecek 3 megavatın üzerinde elektrik üretiliyor.

Belediyenin güneş enerjisi panelleri sayesinde 2017 yılındaki 2 milyon 200 bin liralık kazancı, sonraki yıllarda artış göstererek, 4 yılda yaklaşık 15 milyon lira oldu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, güneş enerjisi panelleri ile belediyeye önemli gelir elde ettiklerini söyledi.

"Kendi enerjisini üretebilen bir belediyeyiz"

Güneş enerjisi panellerini 4 yıldır kullandıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllık 3 megavatın üzerinde bir enerji üretiyoruz ve yıllık 4 milyon liranın üzerinde gideri bu vasıtayla karşılıyoruz. Kendi enerjisini üretebilen bir belediyeyiz. Üretilen enerjiyi sisteme aktarıyoruz. Bunun karşılığında belediyemiz içerisindeki enerji giderleri, sokak aydınlatmalarının bir kısmı ve bir de tüm parkların ışıklandırma giderleri belediyemize ait. Dolayısıyla bunları rutin ödememiz gerekiyor. Ürettiğimiz enerjiyi, tükettiğimiz enerjinin karşılığı olarak verdiğimizden dolayı belediyemiz yılda 4 milyon liranın üzerinde bir gideri mahsuplaşmış oluyor. Bu büyük bir kar. 2016 yılından beri 15 milyon liraya yakın gideri bu şekilde karşıladık."

Palancıoğlu, yeni projeleri hayata geçirmek istediklerini ve fizibilite çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Güneş enerjisini kazanca dönüştürdüklerinin altını çizen Palancıoğlu, "Bizim ürettiğimiz şu anda yıllık 3 megavatın üzerinde, bu da zannediyorum 1000 dairenin elektrik giderinden fazladır. Dolayısıyla herkesin güneş enerjisi paneli kurmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün