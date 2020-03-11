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Ekonomi

"Güneşten elektrik üretme çabası 180 yıldır gündemde"

Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği (GENSED) Onursal Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik, Solar İstanbul Fuarı'nın içeriğini dünyanın güneş enerjisi alanında gittiği yöne ve Türkiye'nin bu alandaki gelişimini tüm değer zincirine nasıl yayabileceklerine göre oluşturduklarını vurguladı ve...

11.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:57

Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği (GENSED) Onursal Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik, Solar İstanbul Fuarı'nın içeriğini dünyanın güneş enerjisi alanında gittiği yöne ve Türkiye'nin bu alandaki gelişimini tüm değer zincirine nasıl yayabileceklerine göre oluşturduklarını vurguladı ve "Güneşten elektrik üretme sevdası yeni değil, bu 180 yıllık bir çaba" dedi.

Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı, İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 13 Mart'a kadar devam edecek olan Solar İstanbul, uluslararası güneş teknoloji yol haritası ve Türkiye bağlantısından güneş enerjisindeki yeni iş modelleri ve pazarlarına, belediyelerin güneş enerjisine yöneliminden enerji depolama ve elektrikli araçlara kadar son derece kapsamlı bir konferans içeriğinin yanı sıra güneşte son teknolojilerin sergilenmesine de ev sahipliği yapacak.

Solar İstanbul 2020'nin Enerji açılış konuşmaları, GENSED Onursal Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Genel Sekreteri Berke Aygün, GENSED Başkanı Halil Demirdağ, Günder Başkanı Kutay Kaleli ve TG Expo Genel Müdürü H. Cem Şenel tarafından yapıldı. Açılış konuşmalarında sektörün geldiği nokta ve çözüm bekleyen konular ele alındıDünya genelinde enerji yatırımlarının yüzde 70'inin hükümetlerin kararı doğrultusunda gerçekleştirildiğini, Türkiye'de de bu oranın biraz daha yüksek olduğunu belirten GÜYAD Genel Sekreteri Berke Aygün de, 2015 yılında 250 MW'la başlayan Türkiye'nin güneş enerjisi yolculuğunun bugün 6 bin MW'a ulaştığını söyledi."Beklediğimiz kapasiteler açılmış olsaydı bu rakamlar bugün çok daha farklı olurdu" diyen ve bunu yaparken yol üzerinde farklı sorunlarla karşılaştıklarını ancak heyecanlarını kaybetmediklerini belirten Aygün, "Güneşe, yerli ve milli temiz enerjiye inanıyoruz, üstelik bu kaynak bedava. Biz kendi güneş enerjisi santralimizi kendimiz yaptğımız günleri bekliyoruz. 1 MW'ın altındaki lisanssız santrallerle ilgili hukuki düzenlemeleri bekliyoruz" şeklinde konuştu. Bu yıl sonunda YEKDEM kapsamında işletmeye giremeyecek santraller için düzenleme yapılmasını beklediklerini de ifade eden Aygün, "YEKA ihalelerinde TL bazlı düzenlemenin kanunlaşması halinde, ucuz ve uzun süreli finansman yatırımcılar için en önemli konular olacak. Bu finansmanın bulunabilmesi için gerekli düzenlemenin mevzuata girmesi de bir diğer önemli beklentimiz" dedi."Güneşte artık oyun değişti. Artık 10 MW, 15 MW gibi büyük santraller yok, 200 KW, 500 KW kapasiteli çatı tipi santrallerimiz var. Bu bir nevi toptandan perakendeye dönmek gibi" diyen Günder Başkanı Kutay Kaleli, güneş enerjisinin dağıtık olarak üretilebilmesi nedeniyle arz güvenliğinde büyük önem taşıdığını belirti."Bugün yenilenebilir enerjiden evine ekmek götüren yaklaşık 60 bin kişi var, yani 240 bin kişi bu iş üzerinden hayatını devam ettiriyor. Kurulumların küçülmesi ve çatı üstü GES'lerin artması halinde lokal EPC firmaları doğar, bu da 60 bin çalışanı 80 bine çıkartır" tespitinde bulunan Kaleli, çatı üstü güneş santrallerinin kendi maliyetini ödemesinden sonra enerji maliyetlerini sıfırlayacağını; böylece sanayici, turizmci, ticarethane sahiplerine daha fazla kar ve rekabet olanağı getireceğini belirtti. Kaleli, güneşte büyüme sağlanırken bir yandan yerli sanayiinin gelişmesi gerektiğine de dikkat çekti.Çatı tipi güneş enerjisi santralleri pazarında başvuru sayısının şu anda 2 bini geçtiğini ve bu başvuruların 750 MW'lık kapasitesi olduğunu dile getiren Günder Başkanı Kutay Kaleli, yıl sonuna kadar bu rakamın 1.250 MW'ı geçeceğini, kurulumların büyük bir bölümünün de bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını öngördüklerini belirtti.Güneş enerjisi alanında depolama konusunun önemine dikkat çeken GENSED Başkanı Halil Demirdağ ise,"Güneş artık sadece güneş değil; depolama, internet of things (nesnelerin interneti), elektrikli araçlar gibi konular gündemde. Dünyada elektrik ihtiyacının 3 kat artacağı öngörülüyor. Biz de buna hazırlanmalıyız" dedi.Türk şirketlerinin yurt dışında çeşitli ülkelerde yatırımları olduğunu belirten Demirdağ, "Türk şirketleri bugün Ukrayna'da güneş enerjisi santrali kuruyor. Ukrayna Avrupa'da işçiliğin en ucuz ülkelerinden birisiyken, Bulgaristan'da da güneş enerjisi santrali kurabiliyor. Demek ki Türkiye bu konuda avantajlı. Yani ürününü satabiliyor. Bu şekilde Türkiye'de bir sinerji oluşuyor" değerlendirmesinde bulundu. Demirdağ, güneş enerjisi alanında PPA (enerji alım anlaşmaları), mahsuplaşma gibi konuların da fuar süresince ele alınacağının altını çizdi.

Açılışta konuşan TG Expo Genel Müdürü H. Cem Şenel de, şirket olarak enerji, kültür sanat gibi sürdürülebilir ve katma değer sağlayan alanlara odaklandıklarını; uluslararası alanda enerji konusundaki büyük deneyimlerini Türkiye'de ilk olarak yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi alanında kullanmayı seçtiklerini belirtti. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

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