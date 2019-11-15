Güneşte mini YEKA ihaleleri aralıkta ilan edilecek

15.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:24

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, mini güneş enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarını aralıkta ilan etmeyi planladıklarını belirterek, "1000 megavatlık bir kapasiteyi 10'ar megavatlık kapasitelere başvurulabilecek ve 100 ayrı yarışma ilanı olacak şekilde kurguluyoruz. Bu şu an için bir taslak. 10 ile 50 megavat arasında değişebilecek kapasiteleri 39 ilimiz için açmayı planlıyoruz." dedi.

Tancan, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneğince (GÜYAD) düzenlenen Yenilenebilir Enerji Finansman Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimine ilişkin kanunda bazı değişiklikler yapılması gerektiğini ve bunların yasalaşmasının ardından 2021 sonrası için yenilenebilir enerji teşvikleriyle ilgili süreci ilan edeceklerini söyledi.

Kanunla ilgili değişiklik çalışmalarının haftaya tamamlanacağını dile getiren Tancan, "Bu çalışmaları tamamladıktan sonra 2020'nin ilk aylarında Meclise gideceğini düşünüyoruz. Yasalaştıktan sonra da 2021 ve sonrası için teşvik mekanizmalarıyla ilgili ilanları Cumhurbaşkanlığı kararına bırakıyoruz."diye konuştu.

Tancan, mini güneş YEKA yarışmalarına ilişkin taslak çalışmayı ise şöyle açıkladı:

"Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini güneş YEKA yarışmalarını ilan edeceğiz. 1000 megavatlık bir kapasiteyi 10'ar megavatlık kapasitelere başvurulabilecek ve 100 ayrı yarışma ilanı olacak şekilde kurguluyoruz. Bu şu an için bir taslak. 10 ile 50 megavat arasında değişebilecek kapasiteleri 39 ilimiz için açmayı planlıyoruz. Kapasiteleri belirlerken, özellikle yıllık güneşlenme oranlarının belli bir seviyenin üzerinde olduğu illerimizi seçtik. İşletme açısından da teknik sorun yaratmayacağını düşündüğümüz illeri seçtik. Sektörden de görüşleri aldıktan sonra teknik hususları da netleştirmiş olacağız. Nisan 2020'de teklifleri alacak şekilde planlama yapıyoruz. Sektörümüzün uzun zamandır beklediği bir gelişmeydi. Bu yarışmalarla sektörde bir canlılık oluşacağını düşünüyoruz."

"Finansman kültürü değişmeli"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz

Yılmaz da toplantıda, rüzgar enerjisinde 8 bin, güneş enerjisinde 6 bin megavat kapasitenin oluşmasında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) önemli bir payının olduğunu söyledi.

Yatırımlara ve projelerin finansmanına kısa vadeli bakılmaması ve yeni finansman modellerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de, enerji piyasasını sağlam bir zemine oturttuk. Yatırımların da küçültülerek tabana yayılmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların da piyasaya girmesiyle yatırım kültürünü değiştirdik. Aynı şekilde, finansman kültürünü de değiştirmek lazım. Klasik bankacılığı herkes yapar, bunun dışına çıkmak gerekiyor. YEKDEM'i destekliyoruz ama tek model YEKDEM olmamalı, yeni finansman modellerine ilişkin çalışmalar da yapılmalı."

Kaynak: AA