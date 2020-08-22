Güneşte bırakılan pet şişede kanser tehlikesi; altındaki numaraya dikkat
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Güneşte bırakılan pet şişede kanser tehlikesi; altındaki numaraya dikkat

Güneşte bırakılan pet şişede kanser tehlikesi; altındaki numaraya dikkatİlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- PET şişe ve damacanaların hammaddesinin 'bisfenol' adlı bir kimyasal olduğunu ve bunun kansere zemin hazırladığını belirten uzmanlar uyardı.

22.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:28

Güneşte bırakılan pet şişede kanser tehlikesi; altındaki numaraya dikkat

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- PET şişe ve damacanaların hammaddesinin 'bisfenol' adlı bir kimyasal olduğunu ve bunun kansere zemin hazırladığını belirten uzmanlar uyardı. Dr. Öğr. Üyesi Şeref Öncü, uzun süre güneşe maruz kalan bu ürünlerin kesinlikle kullanılmamasını söylerken, Prof. Dr. Şahin Kabay ise pet şişelerin altında bulunan numaraların hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Yaz aylarında pet şişelerde satılan sular daha fazla tercih ediliyor. Gün içinde güneş ışınına maruz kalan bu şişeler defalarca kullanılabiliyor. Uzmanlar ise trafikte satılan, arabada bırakılarak güneşe maruz kalan bu suları tüketmenin sağlık açısından zararlı olduğu konusunda uyarıyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler'den İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şeref Öncü, pet şişenin içeriğinde bulunan 'bisfenol' adlı kimyasala dikkat çekerek, "Pet şişe ve damacanaların ana maddesi plastik, hammaddesi ise bisfenol. Pet şişeler, bisfenol, adı verilen bir kimyasal madde içeriyor. Bu madde vücut için son derece zararlı olan bir zehir. Bu zehrin uygun koşullarda plastiğin içinden salınması zor. Fakat, plastikler uzun süre güneş ışınına maruz kaldığı zaman bu bisfenol maddesi açığa çıkar. Buna bağlı olarak insanlarda ciddi sağlık sorunları görülür" dedi.

"BEBEKLERDE GELİŞİM GERİLİĞİNE YOL AÇAR"

Pet şişe ve damacanaların uzun süre güneş altında bekletilmesinin kansere zemin hazırladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Şeref Öncü, "Kanserin yanı sıra hormon bozukluğu yaparak diyabet ve obezite riskini artırır. Madde östrojen benzeri etkiler yaparak özellikle erkek çocuklarda meme gelişimine yol açar, hatta kısırlığa neden olur. Ayrıca kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Gebelerin bu maddeye maruz kalmaları erken doğumlara yol açabilir. Bebekte gelişim geriliği görülebilir. Bu bakımdan kesinlikle vücut için çok önemli bir zehir olan bu maddeden uzak durmamız gerekir" uyarısında bulundu.

"CAM ŞİŞE KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİN"

Suların güneş görmeyen bir ortamda saklanması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Öncü, şu uyarılarda bulundu:

"Bu sular gölge bir yerden ya da buzdolabından yarım saat içinde kişiye ulaşacaksa bir sorun olmaz. Ama biz her gün sokakta, güneşin altında satılan bu suyu alırsak ya da arabamızda tüm gün bekledikten sonra içersek, ya da aynı plastiğe her gün su doldurursak kesinlikle bu kimyasallara maruz kalırız. Benim tavsiyem cam şişe kullanımı. Yapılan testlere göre şebeke suları şu an sağlıklı. Ama test edilmiş, güvenliği kanıtlanmış arıtma sular da kullanılabilir. Ama kesinlikle pet şişe bir kez kullanılmalı. Güneşe maruz kalması engellenmeli. Her gün pet şişe kullanan birisi o şişeyi, 3 saat güneşe maruz bırakırsa mutlaka vücuduna bu kimyasal maddeyi alır. O nedenle pet şişe kullanmadan önce insanların düşünmesi gerekiyor."

"ALTINDA YAZAN RAKAMLARI CİDDİYE ALIN"

Güneşe maruz kalan pet şişelerdeki suların ilerleyen yıllarda ürolojik problemlere yol açacağını ifade eden Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Şahin Kabay ise pet şişelerin altında yazan rakamlara dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Pet şişelerin alt kısımlarında rakamlar ve harfler yer alıyor. Pet şişe kullanmadan önce bunlara dikkat etmeliyiz. İçerisinde yemek ve su sakladığımız bu kapların bazıları tek kullanımlık olabiliyor. Bunları tekrar tekrar kullanmamak gerekiyor. Bazıları ise sıcağa ve güneşe maruz kalabiliyor. Bu aşamada içerisinde bulunan kimyasallar yiyecek ve suyun içine geçebiliyor. Petrol ve petrol yan ürünlerinden elde edilen bu maddeler özellikle mesane kanseri ve böbrek kanserine neden olabilmektedir. Üzerindeki numaralar nasıl kullanacağımız gösteriyor. Bazılarını tekrar tekrar kullanıyoruz. Hepsi tek kullanımlık değil. Bunu da numaralara göre belirleyebiliriz. Hepsi güvensiz diyemeyiz güvenli olanlar da var. Bazılarının ise tekrar tekrar kullanılması ısıya maruz bırakılması sakıncalı."

Güneşte bırakılan pet şişede kanser tehlikesi; altındaki numaraya dikkat

Kaynak: DHA

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