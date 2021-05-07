Güneşli ve sıcak havanın tadını turistler çıkardı
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Güneşli ve sıcak havanın tadını turistler çıkardı

Güneşli ve sıcak havanın tadını turistler çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili tam kapanmada turistleri ağırlıyor.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili tam kapanmada turistleri ağırlıyor. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen turistler gün boyu denizin keyfini çıkarıyor.

Hava sıcaklığının 26 dereceye deniz sıcaklığının ise 21.5 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tam kapanma döneminde kısıtlamadan muaf turistleri ağırlıyor. Güneşli ve sıcak havanın tadını gün boyu çıkaran turistlerden bazıları denize girerken bazıları da güneşlenmeyi tercih ediyor. - ANTALYA

Güneşli ve sıcak havanın tadını turistler çıkardı
Güneşli ve sıcak havanın tadını turistler çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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