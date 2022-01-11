Güneşli'nin Eski Altyapısı Vatandaşı Şaşkına Çevirdi

Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de, mahallede yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Daire Başkanı Emir, mahalle muhtarı Erdal Terim ve vatandaşlar ile birlikte hat döşeme çalışmaları esnasında çıkan eski malzemelerin yer aldığı sergiyi de ziyaret etti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini de sağlıklı alt ve üstyapıya kavuşturmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde 25 kilometre içme suyu ile 23 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 18,5 milyon TL yatırım bedeli ile yürütülen proje kapsamında 400 tonluk içme suyu deposundaki inşaat çalışmaları tamamlandı. Mahallede yürütülen çalışmaları Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Serkan Emir de, teknik personel ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte yerinde inceledi.

MASKİ, Güneşli'yi yepyeni bir hale dönüştürüyor

Hat yenileme esnasında çıkan eski boru ve vanaların yer aldığı sergiyi de Mahalle Muhtarı Erdal Terim ve mahalle sakinleri ile birlikte inceleyen Daire Başkanı Emir, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ve ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti. Mahalle sakinleri eski malzemeleri gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek, yapılan çalışmalar için emeği geçen herkese teşekkür etti. Daire Başkanı Emir, altyapı çalışmalarının ardından mahallede üstyapı işine de başlayacaklarını ifade etti. Emir ayrıca, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni nesil mekanik su sayaçları ve muhafaza kutularının montajının da MASKİ tarafından ücretsiz bir şekilde yapılacağını belirtti.

"Eski malzemelerin böyle bozuk olduğunu, küflü olduğunu bilmiyordum"

Mahalle sakinlerinden Yunus Peker, "Eski malzemelerin böyle bozuk olduğunu, küflü olduğunu bilmiyordum. Altyapı çalışması yapılınca meydana çıktı. Her şeyi gözümüzle gördük. Yapılan hizmetten, yapılan dolayı çok memnunuz. İnşallah kısa sürede değişim tamamlanacak. Su borularımız patlamadan suya kavuşacağız. Hizmetlerinden dolayı Cengiz Başkana çok teşekkür ederiz. Hizmetlerini hep takip ediyoruz. Çok güzel hizmetler yapıyor. Allah razı olsun kendisinden."

"Vatandaş olarak hep bu anı bekliyorduk"

Mahalle Muhtarı Erdal Terim, "Şu anda Hanya halkı olarak gayet memnunuz. Çıkan borular zaten gördüğünüz gibi küflü, paslı. Yeni hatlarımız da gayet güzel. Vatandaş olarak hep bu anı bekliyorduk. Büyükşehir sayesinde, Cengiz Başkan sayesinde inşallah güzel içme suyuna kavuşacağız. Şimdiden teşekkür ediyorum."

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