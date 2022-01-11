Güneşli Mahallesi'ne 48 kilometrelik altyapı çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 18,5 milyon TL'lik yatırım bedeli ile beldeden mahalleye dönüşen Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde 48 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini de sağlıklı alt ve üstyapıya kavuşturmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde 25 kilometre içme suyu ile 23 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 18,5 milyon TL yatırım bedeli ile yürütülen proje kapsamında 400 tonluk içme suyu deposundaki inşaat çalışmaları tamamlandı. Mahallede yürütülen çalışmaları Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Serkan Emir de, teknik personel ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte yerinde inceledi.

Hat yenileme esnasında çıkan eski boru ve vanaların yer aldığı sergiyi de Mahalle Muhtarı Erdal Terim ve mahalle sakinleri ile birlikte inceleyen Daire Başkanı Emir, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ve ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti. Mahalle sakinleri eski malzemeleri gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek, yapılan çalışmalar için emeği geçen herkese teşekkür etti. Daire Başkanı Emir, altyapı çalışmalarının ardından mahallede üstyapı işine de başlayacaklarını ifade etti. Emir ayrıca, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni nesil mekanik su sayaçları ve muhafaza kutularının montajının da MASKİ tarafından ücretsiz bir şekilde yapılacağını belirtti. - MANİSA