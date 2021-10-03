Güneşli havayı görenler sahillerde vakit geçirdi - Haberler
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Güneşli havayı görenler sahillerde vakit geçirdi

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Konyaaltı Sahili Varyant bölgesi Denize giren ve yüzenler Sahilde yürüyüş yapanlar Sahilde bisiklete binen ve spor yapanlar Yeşil alanlarda piknik yapanlar ve oturanlar ANTALYA - Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar sahil kesimlerindeki aktivitelerle vakit geçirdi.

ANTALYA (AA) - Konyaaltı Sahili

Varyant bölgesi

Denize giren ve yüzenler

Sahilde yürüyüş yapanlar

Sahilde bisiklete binen ve spor yapanlar

Yeşil alanlarda Piknik yapanlar ve oturanlar ANTALYA - Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar sahil kesimlerindeki aktivitelerle vakit geçirdi. Konyaaltı sahili ve Beach Park bölgesinde hafta sonu da olmasının etkisiyle yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar denize girip, güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise bisiklete bindi ya da yürüyüş yaptı. Sahil bandındaki yeşil alanlarda da seyyar oturaklarıyla dinlenmeyi tercih edenlerden dolayı yoğunluk oluştu.

Güneşli havayı görenler sahillerde vakit geçirdi

Güneşli havayı görenler sahillerde vakit geçirdi

Güneşli havayı görenler sahillerde vakit geçirdi

Güneşli havayı görenler sahillerde vakit geçirdi
AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri
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