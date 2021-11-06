Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu

Eskişehir'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Porsuk Çayı kıyısında balık tutarak vakit geçirdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Porsuk Çayı kıyısında balık tutarak vakit geçirdi.

Eskişehir'in en önemli simgelerinden biri olarak bilinen Porsuk Çayı, hem doğal güzelliğiyle hem de içerisindeki balık popülasyonuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Tatil gününde güneşli havayı değerlendirmek için su kenarına oltasıyla gelen vatandaşlar, balık tutma keyfi yaşıyor. Hobi amacıyla oltalarını suya bırakan bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları ise saatlerce beklemelerine rağmen umduklarını bulamıyor. Porsuk Çayı'nın farklı bölümlerinde kendilerine yer bulan balıkçılar, doğanın güzellikleriyle iç içe olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiriyor. - ESKİŞEHİR

Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu

Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu

Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title