Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Porsuk Çayı kıyısında balık tutarak vakit geçirdi.

Eskişehir'in en önemli simgelerinden biri olarak bilinen Porsuk Çayı, hem doğal güzelliğiyle hem de içerisindeki balık popülasyonuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Tatil gününde güneşli havayı değerlendirmek için su kenarına oltasıyla gelen vatandaşlar, balık tutma keyfi yaşıyor. Hobi amacıyla oltalarını suya bırakan bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları ise saatlerce beklemelerine rağmen umduklarını bulamıyor. Porsuk Çayı'nın farklı bölümlerinde kendilerine yer bulan balıkçılar, doğanın güzellikleriyle iç içe olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiriyor. - ESKİŞEHİR