Güneşli havayı gören Eskişehirliler soluğu sokakta aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güneşli havayı gören Eskişehirliler soluğu sokakta aldı

Güneşli havayı gören Eskişehirliler soluğu sokakta aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de bir süredir sıfır derenin altında seyreden hava sıcaklıkları yerini güneşli ve sıcak havalara bıraktığını gören Eskişehirliler soluğu dışarıda aldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir süredir sıfır derenin altında seyreden hava sıcaklıkları yerini güneşli ve sıcak havalara bıraktığını gören Eskişehirliler soluğu dışarıda aldı.

Eskişehir'de dondurucu soğukların ardından gelen güneşli havalar, vatandaşın dışarıda yoğunluk oluşturmasına sebep oldu. Hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece birden artmasıyla vatandaşlar dışarıda daha rahat vakit geçirip, bankları ve oturma alanlarını doldurdu. - ESKİŞEHİR

Güneşli havayı gören Eskişehirliler soluğu sokakta aldı

Güneşli havayı gören Eskişehirliler soluğu sokakta aldı

Güneşli havayı gören Eskişehirliler soluğu sokakta aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title