GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLİP YASAĞA RAĞMEN SAHİLLERE KOŞTULAR

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken güneşli havayı gören birçok kişi, yasak olmasına rağmen Maltepe, Kartal, Pendik sahillerinde yürüyüşe, çıktı koşu yaptı.

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken güneşli havayı gören birçok kişi, yasak olmasına rağmen Maltepe, Kartal, Pendik sahillerinde yürüyüşe, çıktı koşu yaptı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Yetkililer insanları evde kalmaları konusunda uyarırken havaların ısınmasıyla birlikte bazı vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, yasak olmasına rağmen Maltepe, Kartal ve Pendik sahillerine geldi. Kimi vatandaşlar koşu yaparken, kimileri ise paten kaydı, bisiklete bindi, basketbol oynadı. Bazıları da sahildeki spor aletlerine bindi. Spor kıyafetleriyle yürüyüş yapan bir kadın, kendisinin aç kalan kedileri beslemek için dışarı çıktığını söyledi. Bir vatandaş ise yaşı küçük çocuğuyla birlikte bisikletleriyle bankta otururken görüldü.

Kaynak: DHA