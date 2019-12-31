: Güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi

31.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:21

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, yılın son günü güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü.

Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları, parkları doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren turistler, bir süre güneşlendi. Bir turistin "Noel baba" şapkasıyla denize girmesi dikkati çekti.

Bazı vatandaşlar Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yaptı, bazıları ise balık tutmaya çalıştı.

Hayvanlarıyla sahillere gelen vatandaşlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

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