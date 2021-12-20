Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
Konyaaltı sahili Sahilde balık tutan ve güneşlenenler Sahilde yürüyüş yapanlar Denize giren çocuklar ve turistler ANTALYA - Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi.
KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Konyaaltı sahili
Sahilde balık tutan ve güneşlenenler
Sahilde yürüyüş yapanlar
Denize giren çocuklar ve turistler ANTALYA - Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi. Bazı vatandaşlarla sahilde kitap okuyup güneşlenmeyi tercih ederken, bazı çocuklar ve turistler ise yüzdü.