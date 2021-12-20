Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - Haberler
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Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Konyaaltı sahili Sahilde balık tutan ve güneşlenenler Sahilde yürüyüş yapanlar Denize giren çocuklar ve turistler ANTALYA - Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Konyaaltı sahili

Sahilde balık tutan ve güneşlenenler

Sahilde yürüyüş yapanlar

Denize giren çocuklar ve turistler ANTALYA - Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi. Bazı vatandaşlarla sahilde kitap okuyup güneşlenmeyi tercih ederken, bazı çocuklar ve turistler ise yüzdü.

Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Kayıp olarak aranan tır şoförünün cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan tır şoförünün cesedi bulundu

AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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