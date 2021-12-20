KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Konyaaltı sahili

Sahilde balık tutan ve güneşlenenler

Sahilde yürüyüş yapanlar

Denize giren çocuklar ve turistler ANTALYA - Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi. Bazı vatandaşlarla sahilde kitap okuyup güneşlenmeyi tercih ederken, bazı çocuklar ve turistler ise yüzdü.