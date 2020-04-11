Güneşli havayı fırsat bilenler kendilerini dışarı attı - Adıyamanlılar güneşli havayı fırsat bildi Türkiye'de büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Adıyaman'da hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

- Adıyamanlılar güneşli havayı fırsat bildi

ADIYAMAN - Türkiye'de büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Adıyaman'da hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Adıyaman'da vatandaşlar korona virüsü sonrasında 'evde kal' çağrılarına büyük oranda uyuyordu ancak, hafta sonu olması ve güneşli hava nedeniyle kent merkezinde insan yoğunluğu oluştu. Yağışlı havanın hakim olduğu kentte hafta sonu güneşli hava hakimdi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasıyla ilgili kısıtlamaların getirilmesiyle birlikte sık sık 'evde kal' çağrıları yapılıyor. Bir taraftan polis ekipleri devriye atarak anonslarla diğer taraftan belediye hoparlörden vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor. Adıyaman'da Pandemi Kurulu tarafından Gölbaşı Caddesi araç trafiğine kapatılarak, yoğunluğu azaltmıştı.

Sokağa çıkma yasağının olduğu ve dört tarafı Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş gibi büyük şehirdekilerin aksine Adıyaman'da, insanlar sokaklarda geziyor.

Adıyaman'da sokaktaki vatandaşlar devletin aldığı kararların doğru olduğunu ve mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini dile getiriyor.

Kaynak: İHA