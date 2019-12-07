Güneşli havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'e akın etti
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Güneşli havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'e akın etti

Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu Balıklıgöl'e akın etti.

07.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:07
Güneşli havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'e akın etti

'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu 'e akın etti.


Türkiye'nin dört bir yanında kış mevsimi dolayısıyla soğuk hava kendisini iyice hissettirirken Şanlıurfalılar ise güneşli havanın tadını çıkarıyor. Kentte, güneşli geçen hafta sonunu fırsata çevirenler ile il dışından gelen ziyaretçiler, Balıklıgöl'e akın etti. Vatandaşlar, sıcak havada Balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları ile anı ölümsüzleştirdi.


Şanlıurfa'yı ilk kez gören vatandaşlar Balıklıgöle hayran kaldıklarını belirterek, herkesin görmesi gerektiğini ifade etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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