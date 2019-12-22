Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar parkları doldurdu
Haberler » Güncel » Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar parkları doldurdu - Haber

Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar parkları doldurdu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, parklara akın ederek kış mevsiminde keyifli bir gün geçirdi.

22.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:57
Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar parkları doldurdu

'nin ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, parklara akın ederek kış mevsiminde keyifli bir gün geçirdi.


Ülke genelinde pek çok şehirde soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkilerken, Şemdinli ilçe merkezinde ise vatandaşlar güneşin keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 15 dereceyi bulduğu ilçe genelinde parkları dolduran çocuklar, kış günü keyifli zaman geçirdi. Aralık ayında güneşin tadını çıkaran çocuklar, birbirinden renkli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler