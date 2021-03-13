ANTALYA Güneşli hava virüsü unutturdu, sahil ve parklar doldu

Güneşli hava virüsü unutturdu, sahil ve parklar doldu

SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında nüfusa oranla 100 binde 87 vaka sayısı ile turuncu kategoride yer alan Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 20, nem oranının ise yüzde 50'leri gördüğü kentte yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Konyaaltı Sahili, park ve yeşil alanların yanı sıra cadde ve sokaklar da kalabalık görüntüsüyle dikkati çekti. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR