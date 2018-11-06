Güneşli Hava Sokak Hayvanlarına Yaradı

Güneşli Hava Sokak Hayvanlarına Yaradı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde birkaç gündür yapan yağmurun ardından açan güneş sokak hayvanlarını sevindirdi.

Güneşli Hava Sokak Hayvanlarına Yaradı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde birkaç gündür yapan yağmurun ardından açan güneş sokak hayvanlarını sevindirdi.

Gölbaşı ilçesinde birkaç gündür etkisini sürdüren yağmur yağışı sonrası güneşin yüzünü göstermesi ile ilçede adeta bahar havası yaşandı. Yağmur yağışından sonra güneşin açması ile sokak hayvanları caddelerde ve araçlar üzerinde güneşlenerek havanın tadını çıkardı. Bir sokak kedisinin motosiklet üzerinde güneşlenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. - ADIYAMAN

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